反勝中華台北組合 鄧謝配躋身年終賽

世巡賽積分達頭8位的組合能出戰年終賽，中國則有3隊混雙組合打入前8，但由於每支國家或地區隊最多只能派出兩隊參賽，因此排名較高的馮彥哲/黃東萍，以及鄭思維/黃雅瓊組合成功打入年終賽，世巡賽積分第6位的蔣振邦/魏雅欣則無緣賽事，其位置將由世巡賽積分第9位的組合取代，「鄧謝配」16強賽前位列第10，僅落後第9的葉宏蔚/李佳韾70分，因此只要晉級8強，就能反壓對方登上年終賽舞台。

不過「鄧謝配」開局不順，首局未曾領先一直被中華台北控制戰局，一度落後至8比17，縱使香港組合嘗試發力，惟仍以15比21先輸1局。幸好港將其後回復水準，雖然第2局曾以1比3落後，但自追平4比4後便掌握形勢，贏21比11扳平局數。決勝局「鄧謝配」早段曾被對方拉開至落後1比8，但兩人未有放棄，集中精神力追，最終香港組合再贏一局21比13打入8強，獲得年終賽資格。