讚港隊搶到分 安帥：上任以來最佳

港隊周二於「2026世界盃暨2027亞洲盃聯合外圍賽第二圈」，主場以2比2逼和土庫曼，斬獲今屆世盃外第1分。賽後主教練莊恩安達臣形容今場是他執掌帥印以來，港隊表現最好的一仗，並指這場高強度賽事有助球隊成長，以應付「亞洲盃」決賽周期間的對手。

港隊今場兩度落後下，最終仍能逼和土庫曼，安帥直言是他掌帥以來踢得最好的比賽︰「呢場波係好艱難，但呢啲先係足球，係球迷想見到嘅比賽，我哋由頭搏到落尾，去到下半場都堅持壓迫對手，表現我收貨，港隊係值得攞晒3分，但最終得1分，都要接受呢個結果。」

下月赴中東集訓迎亞洲盃 兩隊今仗多次短兵相接，惟球證僅出示4張黃牌，安帥不認為球證「手緊」，卻謂這類激烈對抗對球隊成長有好處：「終於喺香港見到場真正嘅足球比賽，我哋搏盡去落剷，唔怕硬碰硬，呢啲都係我想見嘅，因為嚟緊喺亞洲盃決賽周上，我哋需要夠硬淨先能夠同對手周旋。」

港隊完成今場世盃外賽事後，即將進入備戰「亞洲盃」決賽周的最後階段，安帥透露港隊下月中將展開為期兩周的本地集訓，期間會與傑志等球隊進行友賽，緊接前往中東進行海外集訓，他提到已安排屆時友賽對手：「我哋已經約咗塔吉克斯坦友賽，另外沙特阿拉伯都有邀請我哋去到當地『拍跳』。」

莊恩安達臣