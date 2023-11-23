深信「將勤補拙」法則 黃浩然努力換取進步

黃浩然

東方新季繼續以培養本地球員為目標，引入包括由香港U23來投的華人中堅黃浩然（Andy）。自嘲足球天賦欠奉的Andy，為堅持職業夢，近年來要面對場內場外的各種挑戰和挫敗，但他對「將勤補拙」這個法則深信不疑。今季加盟東方，這位正值當打之年的高大後衞，表示希望繼續靠努力爭取進步。

訪問當日，記者隨Andy來到沙田排頭村遊樂場。兒時參加暑期足球推廣班的他，自小在這個石地球場揮灑汗水：「細個時因為身形比較肥啲高大啲，畀教練安排打後，嗰時喺呢度開始接觸足球，依家足球成為自己嘅夢想甚至職業，同呢個球場都有啲淵源。」與球圈中人談起Andy，哥哥黃俊然的名字老是常提起，後者青年軍時代曾是港隊常客，出外比賽後總會把代表隊球衣帶回家，當時Andy滿是羨慕：「細個會偷佢啲港隊波衫嚟着，都會羨慕有得出去比賽嘅隊友。」

嘗盡辛酸樂觀心態面對 Andy承認自己不屬於資質高的球員：「我由細到大都唔係最叻嗰班，如果早5年同我講我依家會踢東方，或者早10年話依家我會踢到港超，我自己都唔信，依家所有嘢都係憑自己努力換番嚟，當然都有啲幸運嘅。」Andy球員生涯初期踢過南華及車路士足球學校（香港），及後機緣巧合下加盟愉園，2019年隨「快活谷」首次踏足港超。但其職業生涯開始不久，就經歷球會散班、疫情及失業，舊東家所拖欠的「血汗錢」，到今年9月才追回。在外界眼中，Andy的港超之路絕不平坦，Andy如今以樂觀心態面對：「當初冇諗過自己條足球路要點行嘅時候，成為愉園升超計劃一分子，由丙組一路踢到去超聯嘅人唔多，幸運地冇被淘汰，自己都懷住感恩嘅心。」

2021年Andy加盟香港U23，作為隊中超齡球員兼主力，他幾乎踢足所有賽事，更不時擔起隊長責任。惟球隊實力與其他球隊始終有距離，上季在聯賽未嘗一勝，更試過慘吞對手10蛋，最終於積分榜敬陪末座。「挫敗感一定會有，但假如我哋輸波笑住行出球場，冇唔忿氣冇失望，呢個先係問題。」如何面對失敗，成為Andy要應付的課題：「喺失敗中點樣調節心態去學習，搵到成長嘅位，係過去兩年所學到嘅嘢。」

相信教練團可幫助成長 香港U23及東方平日多於將軍澳足球訓練中心練習，球隊操練完畢後，健身房內不難找到Andy加操的身影，其努力也被東方教練團看在眼內。現時東方隊內競爭更大，Andy指高素巴耶夫同鐘樂安等隊友極具實力，明白自己不會如上季般屬必然正選，但仍深信選擇加盟東方是正確的：「自己都25歲，希望可以行得大步啲，畀到自己一個更大嘅挑戰，逼自己進步，嚟到唔單止想學習，仲想提升競爭力。」Andy又說看到黃皓雋及孫銘謙等人近年在東方的進步，相信東方教練團的指導有助成長：「刺激到我要去諗方法改善，我覺得係好事嚟。」圖、文：林卓臻