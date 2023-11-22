謝淑薇入圍WTA年度復出獎

WTA剛公布年度獎項入圍名單，年終1姐施華德力爭衞冕，今季東山再起的中華台北名將謝淑薇，憑着復出連贏法網及溫網兩項大滿貫女雙冠軍，入圍年度復出獎。她在社交平台表示，「與這些優秀又努力的女孩們一起在名單裏，真是驚喜，也是我的榮幸。」

37歲的謝淑薇早前休戰18個月，今年4月底重返戰場，並於6月迎接復出後首項大滿貫法網，夥拍中國的王欣瑜贏得女雙冠軍，7月溫網轉與捷克女將史翠高娃合作，捧走女雙錦標，隨後她與王欣瑜在美網亦打入女雙4強。

最佳球手施華德遇威脅 謝淑薇是入圍名單中最年長球手，另4位候選人包括捷克的禾杜蘇娃及麥卓娃、烏克蘭的絲維杜蓮娜與俄羅斯女將柏妮卓高娃。WTA官網形容謝淑薇復出後很快就證明其頂尖雙打身手。

至於年度最佳球手競爭激烈，施華德今年奪得6項錦標，包括衞冕法網及捧走年終賽；其最大威脅是俄羅斯的莎芭蘭嘉及美國新星歌莉嘉芙，特別是今季擸走3項巡迴賽冠軍的嘉芙，以19歲之齡贏得美網，世界排名亦升至第3位。