首圈反勝土耳其球手 黃澤林日本挑戰賽闖關
年僅19歲的香港網球1哥黃澤林，昨日出戰日本橫濱挑戰賽，在男單首圈以盤數2比1反勝土耳其球手，闖入16強。
接受拿度指導獲益良多
去年升上成人組級別的黃澤林（Coleman），9月首戰亞運8強止步，與獎牌緣慳一面。Coleman上月尾於深圳ATP挑戰賽迎來突破，創下歷史成為香港首位打入ATP挑戰賽決賽球手，最終收穫亞軍，世界排名升上生涯新高第290位。
本月初黃澤林於拿度網球學校與準備復出的巨星拿度連續4日對練，Coleman在社交平台興奮透露，這位22座大滿貫得主給予不少「貼士」，令Coleman獲益良多，期望在日本網賽再有突破。
橫濱網球賽屬75級別挑戰賽，亦是黃澤林今年最後一個賽事。現時世界排名296位的Coleman，男單首圈面對排名低13位、27歲土耳其球手施力比歷，港將首盤雖以2比6告負，但他及時回勇兼作出調整，成功連贏兩盤6比3、6比2，逆轉對手打入周四的16強。
余樂詩報道
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