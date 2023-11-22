首圈反勝土耳其球手 黃澤林日本挑戰賽闖關

本月初黃澤林於拿度網球學校與準備復出的巨星拿度連續4日對練，Coleman在社交平台興奮透露，這位22座大滿貫得主給予不少「貼士」，令Coleman獲益良多，期望在日本網賽再有突破。

橫濱網球賽屬75級別挑戰賽，亦是黃澤林今年最後一個賽事。現時世界排名296位的Coleman，男單首圈面對排名低13位、27歲土耳其球手施力比歷，港將首盤雖以2比6告負，但他及時回勇兼作出調整，成功連贏兩盤6比3、6比2，逆轉對手打入周四的16強。