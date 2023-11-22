本周亞洲公開賽港將主場積極搶分

距離巴黎奧運不足8個月，過去兩屆失落入場券的香港柔道隊，正積極搶分，期望明年可在五環賽場上爭逐。

隨着近年在國際上獲得佳績，港隊在女子48公斤級以下及男子60公斤級以下項目都有望亮相奧運，中國香港柔道總會主席黃寶基表示：「當然最理想是憑世界排名直接入圍，否則就在洲際排名取得資格的機會都頗高，特別是女子48公斤級，若能爭取到頭30名就穩陣。」本周於馬鞍山體育館舉行的亞洲公開賽，成為港隊搶分目標。「我們希望更多人入場支持，為港將打氣。」

「基哥」補充：「香港已取得明年亞錦賽主辦權，這個排名分數是今站的7倍，希望港將能把握機會。」目前港隊以女子48公斤級以下項目，最有機會取得奧運資格，男子項目方面，60公斤以下級別則在入圍邊緣位置，其次71公斤及83公斤級以下項目，都是港隊「叫胡」項目。

亞洲柔道公開賽2023資料 日期：11月24日（10:00am-2:00pm）、11月25至26日（9:30am-6:30pm)

地點：馬鞍山體育館

項目：柔道形項目（設5面金牌）

競技項目（男女子共設14面金牌）

參賽隊伍：25隊 門票：免費入場