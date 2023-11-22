體育

港柔道雙星大爆發 王嘉莉麥康年誓撻入奧運

王嘉莉（左）與麥康年均希望能夠亮相奧運舞台。 王嘉莉（左）與麥康年均希望能夠亮相奧運舞台。
王嘉莉（左）與麥康年均希望能夠亮相奧運舞台。
香港上一次有柔道運動員亮相奧運，已經要數到2012年倫敦奧運的張志業。近年港隊湧現不少柔道新星，其中麥康年及王嘉莉皆躊躇滿志，希望能向奧運舞台進發。兩人將出戰本周於港舉行的「亞洲柔道公開賽」，盼以主場之利爭取奧運排名積分，力爭為香港柔道寫下歷史新一頁。
將於年底度過23歲生日的麥康年，其兄麥冠年也曾為柔道港隊一員，他6歲時因為父親的驅使下接觸柔道，惟「康年」坦言當時對這項運動沒太大興趣，後來才逐漸發現箇中魅力，愈打愈愛：「以前打柔道有種被迫的感覺，但長大後才發現，原來『撻』人真的很好玩，之後開始在比賽贏得獎項，令我有信心繼續走下去。」
亞運過後康年添信心
的確，「康年」在青少年組別贏得過不少獎項，包括2019年在「香港亞洲盃青年及青少年柔道錦標賽」66公斤以下級別收穫銀牌，然而3年前「康年」升上成人組後，多次在比賽中落敗，使他感到失落：「由青年組升上成人組，是個很難克服的關口，因為對手明顯更強，有次與一位中華台北選手鬥足15分鐘，加時後才落敗，自己在該場發揮很差，非常失望。」
幸好「是金子總會發亮」，「康年」年初在「香港國際柔道錦標賽2023」73公斤級勇奪金牌，亦是其成人組首個錦標，令「康年」重拾信心：「當時增強了身體質素去追上對手水平，但未想過能贏得金牌，這個成績給予我很大動力，很想做得更好。」「康年」其後為港隊出戰杭州亞運，並於16強出局，他表示經歷亞運後，信心變得更強，盼將來能衝擊奧運資格：「亞運令我意識到跟其他對手的差距，不如想像般大，令我更堅定要打好柔道。目標是爭取奧運資格，因為香港並沒有很多柔道選手去過奧運，我希望能成為其中之一。」
「亞洲柔道公開賽」香港站將於本周五展開，「康年」期望能取得突破，並盼望一直不太認同自己成為運動員的家人，能到場支持，他感觸道：「有時覺得自己好自私，一意孤行行運動員這條路，我將來會努力向他們作補償。」
至於現年25歲、世界排名55位的王嘉莉，是女子48公斤以下級別的港隊新希望，其運動生涯背景與麥康年類近，弟弟王家祺同為港隊成員，稱得上一門雙傑，「嘉莉」直言兩姊弟不存在壓力，反而關係更融洽：「應該是他有壓力嘛，看見他不斷努力追上我，當然更加開心。有時看見弟弟勝出，比自己取勝更高興。」
嘉莉渴望趁機復仇
「嘉莉」在訪問中總是流露出燦爛笑容，但背後隱含着一股不服輸的個性，她解釋此前曾敗予同一個對手兩次，得悉對方都會出戰「亞洲柔道公開賽」香港站後，希望能趁機「復仇」。
儘管「嘉莉」近年在國際賽屢獲獎項，包括7月台北亞洲公開賽摘下銅牌，惟她承認近期陷入小低潮：「我很想取得進步，所以比以往更勤力，但發現自己跟國際水平仍差得遠。」即使目前形勢上她最有機會爭取奧運資格，但她坦言：「我沒有想得太遠，只想一步接一步，打好每場比賽。
王嘉莉檔案
年齡：25歲
加入港隊年份：2010年
比賽級別：48公斤級別以下
主要獎項：
香港國際柔道錦標賽2023 金牌
亞洲柔道公開賽
科威特站2023 銅牌
台北站2023 銅牌
麥康年檔案
年齡：22歲
加入港隊年份：2012年
比賽級別：73公斤級別以下
主要獎項：
香港國際柔道錦標賽2023 金牌
香港亞洲盃青年及青少年柔道錦標賽2019 銀牌
圖／文：鄧文滔
王嘉莉（右）與弟弟因柔道關係更密切。王嘉莉（右）與弟弟因柔道關係更密切。
王嘉莉（右）與弟弟因柔道關係更密切。
兩位明日之星把握機會對練。兩位明日之星把握機會對練。
兩位明日之星把握機會對練。
「康年」（右二）兄長麥冠年（左二）一門雙傑。「康年」（右二）兄長麥冠年（左二）一門雙傑。
「康年」（右二）兄長麥冠年（左二）一門雙傑。
王嘉莉（左）渴望打好每場比賽。王嘉莉（左）渴望打好每場比賽。
王嘉莉（左）渴望打好每場比賽。
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