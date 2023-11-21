全港網球公開賽黃俊鏗擸雙冠
「第75屆全港網球公開賽」（CRC OPEN 2023）已經進入白熱化階段，周日進行公開組單、雙打決賽，黃俊鏗包辦男單及男雙冠軍，成為「雙冠王」，王康怡（Cody）則勇奪女單冠軍。至於公開組混雙和18歲或以下男、女子單、雙打決賽將於本周末上演。
周日進行的男子單打決賽，由黃俊鏗對戰梁以行，兩人爭持激烈。梁以行以精準的發球取下首盤，最後黃俊鏗以盤數4比6、6比3及6及3摘下桂冠。這是他自2018年後，再次勇奪男單冠軍。同日黃俊鏗夥拍王康傑出戰雙打決賽，面對林永倫和Aziz Khan未受考驗，以6比4、6比2勝出。
女單王康怡稱后
女子單打方面，王康怡決賽挑戰上屆冠軍伍曼瑩，結果以直落兩盤7比6（7比4）及6比2勝出，繼2019年後再次在這項賽事奪冠。Cody賽後表示︰「回到這個賽場感覺很熟悉，全程以放鬆心情享受比賽」女子雙打決賽，則由伍曼瑩和Sviatlana Pirazhenka的組合成功衞冕。
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