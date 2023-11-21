全港網球公開賽黃俊鏗擸雙冠

周日進行的男子單打決賽，由黃俊鏗對戰梁以行，兩人爭持激烈。梁以行以精準的發球取下首盤，最後黃俊鏗以盤數4比6、6比3及6及3摘下桂冠。這是他自2018年後，再次勇奪男單冠軍。同日黃俊鏗夥拍王康傑出戰雙打決賽，面對林永倫和Aziz Khan未受考驗，以6比4、6比2勝出。