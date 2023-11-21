傅家俊全英賽外圍賽２連勝
世界桌球巡迴賽（WST）上周宣布在今季「三冠系列賽」增設「一Cue清枱」額外巨獎後，時隔3天在剛展開的全英賽外圍賽即有147出現，中國的徐思轟出生涯首桿147；而香港「天王」傅家俊（Marco）則表現不俗，已連贏兩場躋身外圍賽第3輪。
徐思「一Cue清枱獎勵」叫胡
作為職業桌球壇「三冠系列賽」之一的全英賽已進行外圍賽爭逐，香港「一哥」傅家俊首圈以6比5力壓賀治之後，周一（20日）在次輪遇上比利時的馬頓斯，以6比4再下一城，最近重拾狀態並在國際錦標賽躋身32強的Marco，今仗頻頻「起迫」並有5桿70+，當中更在第3及第6局分別轟出104及116度的「破百」表現；下一仗將與英格蘭的禾頓較量。
早前WST新增額外獎金計劃，只要有球員在全英賽、明年的大師賽及世界錦標賽中，轟出兩次「一Cue清枱」，即可獨取14.3萬鎊（約142萬港元）的額外獎金，而昨日全英賽的「中國打吡」徐思不但以6比1淘汰馬海龍，更在第2局轟出生涯首個147，率先叫胡。
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