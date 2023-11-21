傅家俊全英賽外圍賽２連勝

世界桌球巡迴賽（WST）上周宣布在今季「三冠系列賽」增設「一Cue清枱」額外巨獎後，時隔3天在剛展開的全英賽外圍賽即有147出現，中國的徐思轟出生涯首桿147；而香港「天王」傅家俊（Marco）則表現不俗，已連贏兩場躋身外圍賽第3輪。

徐思「一Cue清枱獎勵」叫胡

作為職業桌球壇「三冠系列賽」之一的全英賽已進行外圍賽爭逐，香港「一哥」傅家俊首圈以6比5力壓賀治之後，周一（20日）在次輪遇上比利時的馬頓斯，以6比4再下一城，最近重拾狀態並在國際錦標賽躋身32強的Marco，今仗頻頻「起迫」並有5桿70+，當中更在第3及第6局分別轟出104及116度的「破百」表現；下一仗將與英格蘭的禾頓較量。