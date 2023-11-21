被指不符FIBA發展方針 ＡＢＬ停辦香港東方另覓舞台

東南亞職業籃球聯賽（ABL）球隊新加坡騰飛之獅昨日發出公告，指ABL因未符合國際籃球協會（FIBA）未來地區籃球發展方針而需停辦，意味賽事14年歷史將告終，多支球隊包括兩屆冠軍香港東方感到可惜。

2009年成立的ABL是東南亞國家及地區首個職業籃球聯賽，由第一季起參賽的新加坡騰飛之獅一直是賽事常客，球隊在聲明表示對賽事停辦感失望：「經過11個球季及花費數百萬美元打造強大品牌提升地區籃球水平後，ABL被FIBA告知，該聯賽不符合FIBA未來對該地區籃球的計劃。FIBA選擇支持和推動哪個聯賽時，明確否定ABL的可行未來，而ABL過去兩年一直未能與FIBA達成共識。」

盼當局協助促白石工程啟動 ABL於2020年至2022年因新冠肺炎疫情停擺，今年以邀請賽形式復辦，最終香港東方擊敗越南西貢熱火，繼2017年後再奪冠軍。對於ABL未能持續，香港東方領隊蔡芳裕坦言感到可惜：「作為兩屆ABL冠軍，對賽事停辦感到可惜，因這是一個適合香港球員水平能力的舞台」。事實上，多年來在修頓場館舉行的ABL主場賽事，深受球迷捧場及支持，凝聚力有目共睹。再者，香港東方捧得本地甲一聯賽後，曾想參加亞冠盃也未能如願，球隊要進步實在需要更多跨地域比賽，或多與各地球會間的切磋催化成長。

有見及此，香港東方將另覓舞台爭取提升球隊進步的機會，蔡Sir透露明年的計劃方向：「東亞籃球協會（EABA）正打造新的東亞職業籃球聯賽，暫定邀請中、日、韓、蒙古、中華台北、澳門及香港等球隊參賽，賽事計劃於明年初以邀請賽形式作起步，逐步發展成具主客制規模的聯賽，這是我們將來欲見的新嘗試。」與此同時，球隊已向政府申請得白石地皮作為興建訓練基地用途，然而，興建工程因附近道路受事故影響而受限，仍未獲運輸處「開綠燈」正式動工，球隊期望文體旅局及新任體育專員黃德森能提供協助及指引，令工程可順利進行，盡早為更加多青少年提供訓練場地。