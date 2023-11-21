為國「倒戈」傑志隊友 明加索夫：冇情講！

今晚香港對土庫曼焦點之一，必定落在土庫曼隊長明加索夫（Mingi）身上，這名正效力港超勁旅傑志的翼鋒，認為今次「倒戈」十分有趣，但強調自己面對一眾球會隊友將絕不留情，目標全取3分。

「一定會有好趣」 傑志翼鋒兼上屆「香港足球先生」明加索夫，今仗將以隊長身份帶領土庫曼，於世盃外惡鬥港隊，他在賽前接受訪問時，坦言今次作客適應上沒有太大問題，又指對比賽感到期待：「自己喺香港生活咗一段時間，對我嚟講就好似屋企一樣，加上呢個球場我都好熟悉；但突然要穿上土庫曼波衫，喺大球場踢波感覺的確特別，兩隊上場輸波，今場都要搶分，一定會好有趣。」

港隊大軍名單中擁有6名傑志球員，包括費蘭度、艾里奧、羅梓駿、陳晉一、潘沛軒及陳俊樂，Mingi笑言與他們十分熟落，但強調在場上將會全力以赴，目標為土庫曼贏波：「教練都有問我攞料，而自己今場一定要調整心態，呢90分鐘所有傑志隊友都係我敵人，我會忘記大家之間嘅友情，當然完場後我哋仲係朋友。」