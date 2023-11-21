大球場擺陣搏到盡 港隊齊腳撲擊土庫曼

港隊翼鋒 陳晉一

香港男子足球代表隊今晚坐鎮香港大球場，出戰「2026世界盃暨2027亞洲盃聯合外圍賽第二圈」E組第2輪分組賽，硬撼世界排名比港隊高出9位的土庫曼。雙方首戰同樣落敗而回，為爭出線今場一定搏到盡，而港隊坐擁主場之利，加上多名主力歸隊，絕對有望搶分而回。（港台電視32周二晚8時直播）

港隊首戰4球不敵勁旅伊朗，今場返回地頭出擊，面對實力最接近的土庫曼，主教練莊恩安達臣直言屬於小組最重要一仗，渴望擊敗對手：「如果今場贏波，絕對可以提升球隊士氣，因為可以避免以0分包尾出局，同埋仲有機會爭出線，我哋會把握主場優勢，踢得更進取。」惟安帥提到土庫曼攻力不俗，當中包括目前港超其中一名最出色進攻球員明加索夫，提醒球員防守上切勿鬆懈。值得一提，港隊今次決選名單重召艾華頓、艾里奧及費蘭度，3人同樣可隨時候命。

陳俊樂︰防守反擊做好啲 上仗對伊朗接近踢足全場的中場陳俊樂，承認雙方實力有差距，又認為太早失球以致打亂部署。面對實力相若的土庫曼，「樂仔」表示要小心提防傑志隊友明加索夫，目標全取3分：「明加索夫速度好快，扭波、進攻意識都好強，一定係我哋重點看守對象，自己都熟悉佢踢法，會盡量包多啲過去，希望今場防守反擊可以做好啲。」

後衞費蘭度因上周六（18日）為傑志出戰「賽馬會菁英盃」，是日才參與港隊操練，他在出席賽前記者招待會時，指目前身體恢復進度良好，並笑言自己相當期待與對手陣中的「藍鳥」隊友明加索夫正面交鋒：「明加索夫好有質素，防守一定要留心，但我同艾里奧對佢好熟悉，落到場一定會出力招呼呢位好朋友，希望佢到時享受。」

土庫曼以國內球員為骨幹 世界排名（141位）比港隊高9位的土庫曼，上場主場迎戰烏茲別克，在領先情況下連失3球，最終以1比3不敵對手，算上該仗，土庫曼踏入2023年各項賽事已經7場不勝。陣中最為人熟悉的，莫過於曾外流歐洲聯賽的傑志攻擊手明加索夫，其餘大部分球員皆效力於本土聯賽，其中聯賽新軍阿卡達為大戶，包括代表國家隊上陣紀錄保持者兼頭號射手阿曼諾夫，都效力於該隊。

港隊箭頭 米高