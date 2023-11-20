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拍走艾卡華斯祖高域年終賽叫胡
‧西班牙新一代球王艾卡華斯昨於ATP網球年終賽4強，火併塞爾維亞天王祖高域（圖），年輕16歲的他受制於這位年終一哥的超強抽擊，最終以3比6及2比6敗陣，而祖高域則打入決賽與仙拿爭食尾胡。
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