逾8000跑手參戰港珠澳大橋半馬拉松 紀嘉文本地最快︰明年40歲退役

首屆港珠澳大橋香港段半馬拉松昨晨舉行，賽事逾8,000人參加。男女子組全場冠軍由肯尼亞及烏干達選手所得。前香港紀錄保持者紀嘉文奪得本地跑手第1名，他表示已計劃明年1月40歲生日後退役，下月的西班牙華倫西亞馬拉松將是他最後一場馬拉松。

今屆有超過8,000人參加，挑戰組賽事於昨日早上7時40分起步，公開組則在8時後起步。肯尼亞的Geoffry Toroitich Kipchumba以1小時01分38秒奪得男子組全場總冠軍，烏干達的Sarah Chelangat以1小時08分04秒奪女子組全場總冠軍。賽事另設東亞半馬拉松錦標賽，中國的謝冬生和許雙雙分別以1小時07分40秒及1小時13分13秒奪男、女子組冠軍。

香港跑手方面，紀嘉文和姚潔貞分別以1小時09分23秒及1小時19分32秒，成為本地最快男、女子選手。紀嘉文賽後對成績頗滿意，並指回程逆風及要入隧道頗具挑戰性。他自己有感體能大不如前，透露將於40歲退役：「今次半馬是為兩星期後的華倫西亞全馬賽提升狀態，明年1月再戰香港馬拉松半馬，之後我就不跑比賽了。我感覺39歲開始體能下降不少，想衝都衝不到，紀錄也被人破了，感覺是時候退下來。跑了20多年，是時候嘗試新的運動，我打算學潛水，之後可能會玩三鐵。」紀嘉文曾於2021年在華倫西亞馬拉松造出新香港紀錄2小時19分48秒，此紀錄其後被黃尹雋打破，今次重返福地，「阿紀」表示不會想太多，目標是挑戰「PB」（個人最佳時間）。■■圖、文：余樂詩