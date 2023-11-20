憾負日本港欖轉戰遺材賽衝奧

七欖港隊爭上奧運列車憾負失利！中國香港男子七人欖球隊於日本大阪舉行的「巴黎奧運七人欖球資格賽」（亞洲區）賽事中表現勇猛，繼日前分組賽大炒對手全勝晉級後，昨日4強戰中再以19比12擊敗中國隊，躋身決賽。可惜最終以14比21不敵日本，今趟未能直接取得奧運入場券，將落到遺材賽再爭資格。

賽事在大阪長居球技場上演，於杭州亞運勇奪金牌的港欖，於決賽派出姚錦成上陣，並於上半場由隊友先開紀錄，一度領先有主場之利的日本。雙方其後互有達陣，比分咬住上，至最後階段日本第三度突破香港防線，贏得奠勝球，以7分之差擊敗香港。港男屈居亞軍，賽後顯露失望之情。「港日之戰」近年屢次成為亞洲高峰賽事的決賽戲碼，兩隊於杭州亞運決賽火併，港隊要戰至加時才險勝，唯今次的結局則相反。

本賽事男、女子組奪冠的球隊即可直接躋身明年7月的巴黎奧運大舞台，亞軍及季軍球隊還有一個爭取奧運入場券的機會，那就是明年6月的奧運遺材賽，屆時男、女子冠軍將獲得最後一張奧運入場券。

女隊摘銅保進軍巴黎希望 女欖港隊亦有出色表現，雖然今日於4強不敵日本，但其後在銅牌戰以12比0力挫泰國，贏得季軍，並獲得奧運遺材賽資格，保留進軍巴黎的希望。