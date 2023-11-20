冠忠南區４蛋贈深水埗

周日「賽馬會菁英盃」另一場Ａ組賽事，深水埗同冠忠南區爆發地區打吡。結果憑史提芬彭利拿大演帽子戲法，加上川瀨浩太頭槌建功，以4比0擊敗有新帥陳浩然首度督師的深水埗。

陳浩然執掌深水埗帥印後，今場首次帶隊，派出戴延匡、梁羿童及張廣然3位Ｕ22球員擔正，鄧子均充當箭頭，隊長顏卓彬、雲尼馬高地域及艾雲馬高域坐鎮中場；南區3位正選Ｕ22，分別是伍瑋謙、陳潤潼及趙聡悟，李小恆出任左翼，為射手史提芬彭利拿提供支援。

「肥彭」食大三元 南區開局就搶得先機，11分鐘，梁羿童禁區內推跌陳凱柏，球證直指12碼點，史提芬彭利拿操刀射入。南區得勢不饒人，於21分鐘再由川瀨浩太頭槌破網，南區拉開至2比0完半場。

換邊後，深水埗率先換人，由黃琛喆入替有黃牌在身的梁羿童。47分鐘，顏卓彬窄角度一射，考驗不到伍瑋謙。南區好快作出回應，49分鐘，深水埗後防傳球失誤，史提芬彭利拿把握機會一射入網。55分鐘，「肥彭」犄角位附近再有起腳機會，但就被戴延匡托出底線。深水埗嘗試反撲，63分鐘鄧子均禁區內一射，被回防的川瀨浩太擋走，深水埗球員投訴後者犯手球，不過球證就無表示。76分鐘，南區再博到12碼，史提芬彭利拿一蹴而就，完成帽子戲法。最終南區以4比0輕取深水埗，重返勝軌。■圖、文：林卓臻