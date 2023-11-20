一鼓作氣連入5球 均業北區逆轉勝晉峰

昨日「賽馬會菁英盃」小西灣上演雙料娛樂，頭場晉峰對均業北區合共炮製6個入球，雖然晉峰由何思哲於開賽3分鐘先拔頭籌，但北區及後連入5球，最終以5比1大逆轉，殺上B組次席。■圖、文：鄧文滔

正陷傷兵潮的晉峰，正選僅得文智星一位外援，相反均業北區正選陣容中卻有包括馬圖斯、肯迪和艾法頓等主力在內的4名巴西外援。惟先開紀錄一方，卻是賽前被睇淡的晉峰，開賽僅3分鐘，文智星於左路策動攻勢，該名南韓外援傳球予紀思昊後，再走位入禁區內接應，最後雖然起腳撻Cue，幸隊友何思哲第一時間衝前補中成1比0。

17歲陳浩嘉「處子入波」 落後的北區隨即加強攻勢，馬圖斯和肯尼先後殺入禁區起腳不果，周家樂的罰球勁射被晉峰門將陳嘉昊所救。戰至15分鐘，周家樂右邊開出角球，韋法頓前柱無人看管下頂入扳平1比1。

追和後賽事頓成為北區的天下，21分鐘黃偉國獨闖龍潭遭出迎的陳嘉昊掃跌，球證張煒隆直指12碼，馬圖斯操刀中鵠，替北區反超前2比1。2分鐘後，北區17歲中場陳浩嘉中場搶截成功後，與肯迪和馬圖斯於禁區頂來一次小組滲入，最後撞射破網，取得職業球員生涯的首個入球，亦協助球隊領先3比1完上半場。

換邊後戰況依舊，北區繼續主導賽事，上半場博得12碼的黃偉國，61分鐘接應肯迪的直線，禁區內窄位抽入成4比1。88分鐘，林樂賢離門35碼笠射不果，轉頭「粉紅兵團」便失掉第5球，後備入替的羅港威禁區內「四野無人」下射成5比1，而這亦是今場的最終比數，均業北區全取3分，並升上B組積分榜次席。