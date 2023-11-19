又嚟地區打吡！深水埗挾新帥效應鬥冠忠南區

「賽馬會菁英盃」今午其中一場早場，深水埗與冠忠南區會師九龍灣公園，合演A組地區打吡。陳浩然接過深水埗帥印後首度領軍出戰，球隊在新帥效應下隨時有驚喜演出，至於南區則希望以勝仗，終止4場不勝之頹勢。（周日下午3時開賽）

主力缺陣「光Sir」：相信其他球員 早前履新的深水埗新帥陳浩然，相隔多年後出山再掌港超球隊帥印，他表示希望用過往的經驗，為這支區隊建立長遠計劃：「賽季中接手係有一定難度，但我一直有留意深水埗嘅表現，所以對球員都有一定認識。」「陳Sir」續指深水埗現階段踢法不會有太大變化，希望透過比賽，進一步了解陣中球員特性，再逐漸向他們灌輸戰術理念。今季首次出戰「賽馬會菁英盃」，他不忘鼓勵陣中U22球員要把握發揮機會，盡力吸取比賽經驗。

南區各項賽事已4場不勝，今場會有入選「大港腳」的鞠盈智及艾華缺陣，但主教練楊正光相信其他球員已經準備好作出貢獻，惟他承認羅拔奧度離隊對陣容深度構成影響：「當初完全冇諗過羅拔奧度會突然離隊，依家咁一定對前線有影響，但我哋都唔理得咁多，用現有人腳踢好每場賽事先。」此外，「光Sir」又指深水埗上場「高級組銀牌」能與標準流浪戰至加時才落敗，表現大有改進，相信對方反擊會變得更銳利，提醒旗下球員要加倍留神。