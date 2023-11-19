on.cc東網直播小西灣爆雙料娛樂

晉峰濕水欖核 袁世傑（左）、均業北區重炮 林樂勤（右）

今日「賽馬會菁英盃」繼續進行，其中假小西灣運動場會上演「雙料娛樂」，頭場B組賽事先由近況低迷的晉峰，面對度過悠長「休戰期」的均業北區（on.cc東網周日下午3時按次收費直播）；尾場則為A組賽事，由今季尚未打開勝利之門的香港U23，挑戰開季以來表現出色的大埔。（on.cc東網周日晚上6時按次收費直播）

近況低迷Vs休戰逾月晉峰鬥均業北區 晉峰上仗反負港會，各項賽事錄得3連敗，球隊季初曾在聯賽與北區踢成平手，但總教練何信賢表示球隊傷病潮未過，加上對手以逸待勞下，今仗搶分有難度：「季初人腳齊整就有信心一拚，但依家我哋踢到殘晒，後防今場仲要冇埋布雷迪，信心大打折扣，北區外援前線唔太差，要守住佢哋唔易。」

連續3場擔正周睿弘：唔可以驚 翼鋒周睿弘上季受傷長抖，最近復出後連續3場擔正，他指自己狀態正逐漸提升，但新教練踢法更加注重體能、身體對抗，目前仍要時間適應，相信之後會有更好表現。球隊近況差勁，「阿弘」盼隊友可以盡快改善心理質素，對北區目標贏波：「年輕球員好容易因為犯錯失去信心，但落到球場就唔可以驚，隊友之間要多啲鼓勵同幫助。」

均業北區相隔約一個月再有正式比賽，主教練梁志榮指特意在這段時間加強體能訓練，但承認眾將比賽狀態會成今仗最大變數，幸好所有球員皆可候命：「晉峰雖然近期防守表現麻麻，但講狀態一定畀我哋好，今場比賽我諗都未必會主攻，等球員盡快適應番比賽節奏同強度先。」

張桂華：有信心做得更好 19歲門將張桂華在首輪面對理文的「賽馬會菁英盃」分組賽，上演職業生涯地標戰，他承認難免感到緊張，導致出現了一些小失誤。今仗很大機會再次落場，張桂華指有信心可以做得更好：「始終強度、逼搶速度等，都同之前甲組有一定差距，坦白講一開始唔太習慣，身體狀態都唔係太好，但目前正開始跟上。」

持續進步Vs鬥心爆棚香港Ｕ23 撼大埔 香港U23相隔3周後再上征途，今季首次出戰「賽馬會菁英盃」，教練陳振宇也分析到球隊在A組的形勢：「今季抽籤結果算理想，避開咗傑志同理文，我哋嘅目標都係踢好每場波，令球員有所成長，希望可以爭取到出線。」陳振宇指出大埔陣中有雷仙奴等具質素外援，今場有必要先做好防守。香港U23上場逼和港會，搶得聯賽第2分，戰績和演出均有明顯進步，陳振宇相信球隊士氣有所提升，希望能夠乘勢再取佳績。

由翼轉閘宏愷志：享受新挑戰 上季更多時候出任翼鋒的宏愷志（Krisna），被改造成閘位球員後，要肩負起更大防守責任，這位19歲小將似乎很享受新挑戰：「『司徒Sir』（香港U23主教練）覺得我有潛質，開始畀我嘗試轉踢閘，我覺得自己更加享受呢個位。」Krisna深信球隊有能力挑戰大埔：「港會贏到大埔，而我哋和過港會，我有信心今場贏大埔。」

大埔周中以0比2不敵港會，更有巴西前鋒卡朗領紅兼受重傷，聯同謝家榮及陳肇鈞兩位要踢國際賽的港腳，今場肯定缺陣，好消息是中堅馬高斯山度士坐完波監復出，相信對加強後防實力有幫助。今季首次遇上香港U23，主教練李志堅希望「綠戰士」繼續展現出爭勝心：「上場球隊踢少個，都見到大家好想去贏，係開心見到大家有呢個決心，我哋唔會去諗對手實力如何，最緊要踢好自己先。」

除咗謝家榮「綠戰士」仲有林志基 主力謝家榮為港隊出戰的日子裏，19歲門將林志基今季多次要挺身而出為「綠戰士」把關，包括上月對晉峰首次在聯賽披甲， 「基仔」表示已視「家榮」為學習對象：「平時我哋都會互相鼓勵，喺犯錯嘅時候，『家榮』都會好仔細咁去更正我，佢係好好嘅榜樣。」

香港Ｕ23前鋒 林學曦（紅衫） 大埔長人 馬高斯山度士