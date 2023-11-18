「姚明師弟」朱松瑋投香港金牛

朱松瑋已與香港金牛進行簽約儀式，正式成為球隊一員，新季將穿上8號球衣。身高達2米06、司職前鋒的朱松瑋對加盟金牛表示興奮：「很開心可以加入金牛隊，我有看過他們上季出戰NBL的比賽，打的很不錯。希望我的加盟，可以幫助球隊再進一步，目標要打入4強，爭取更好的成績。」對於即將在香港作賽，朱松瑋感到很期待：「因為我之前在汕頭讀大學，所以對廣東文化有一定認識，聽得懂一點廣東話，平時也很喜歡粵菜，特別是點心。我期待與金牛隊的本土港將合作，更期待與香港球迷見面。」