「姚明師弟」朱松瑋投香港金牛
香港金牛籃球隊積極為來季組軍，繼日前宣布與3位內地年輕「舊將」陳雨生、余柏林及李禹豪續約後，昨日宣布簽入「姚明師弟」、前CBA球星朱松瑋，為球隊注入新的力量。
朱松瑋已與香港金牛進行簽約儀式，正式成為球隊一員，新季將穿上8號球衣。身高達2米06、司職前鋒的朱松瑋對加盟金牛表示興奮：「很開心可以加入金牛隊，我有看過他們上季出戰NBL的比賽，打的很不錯。希望我的加盟，可以幫助球隊再進一步，目標要打入4強，爭取更好的成績。」對於即將在香港作賽，朱松瑋感到很期待：「因為我之前在汕頭讀大學，所以對廣東文化有一定認識，聽得懂一點廣東話，平時也很喜歡粵菜，特別是點心。我期待與金牛隊的本土港將合作，更期待與香港球迷見面。」
有兩年CBA經驗
現年27歲、在上海出生的朱松瑋，小學二年級時被姚明的啓蒙教練李章明選中，接受正規籃球技術訓練。2020年，他在CBA選秀中首輪第4順位被四川金強藍鯨俱樂部選中，有兩年出戰CBA的經驗。另外，香港金牛在休季期間將舉辦多項活動，包括校園探訪、「香港金牛球員選秀計劃」等，為球隊組建青年軍作準備。
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