氣袋雲集！港珠澳大橋明演半馬拉松

雲集世界頂級「氣袋」跑手的「中國銀行（香港）港珠澳大橋香港段半馬拉松」，將於明日舉行，屆時本港長跑好手將與來自全球各地共8,000位運動員較技，在世界最長的跨海大橋和隧道上同場比拚。（港台電視32周日早上7時15分直播賽事）

今次賽事路程約為21.1公里，賽事起跑點位於港珠澳大橋香港口岸，參加者7時許分批起跑後，將沿港珠澳大橋香港連接路作賽，到達設於港珠澳大橋香港段約10.5公里處的折返至終點。海外精英昨日出席記者會，他們多屬半馬最佳時間於一小時內的頂級跑手，包括來自肯尼亞的Ronald Kiprotich Kirui、Bernard Kipkurui Biwott及Roncer Kipkorir Konga。女跑手方面有哈薩克的Caroline Chepkoech Kipkirui、肯尼亞的Gladys Chepkurui，以及埃塞俄比亞選手Anchinalu Dessie Genaneh等，賽事屬於「M」品牌活動，挑戰組獎金達54,000美元。

東亞錦標賽同日同地舉行 香港長跑好手亦已磨刀霍霍，事關首屆東亞半馬拉松錦標賽於同日同地舉行。港隊代表陳家豪與曾曉彤昨日分享備戰心情，希望香港市民一同為香港運動員打氣。另外，政府因應比賽作出特別交通安排，實施臨時封路措施以配合比賽進行，預料港珠澳大橋香港連接路（來回方向）的行車時間將會增加。