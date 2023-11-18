吞伊朗４蛋安達臣：接受戰果

港隊周四晚於「2026世界盃暨2027亞洲盃聯合外圍賽第二圈」作客伊朗，結果主隊憑阿斯蒙早段梅開二度，加上泰尼米及雷些恩比賽後段各入一球，淨勝4比0。賽後港隊主帥莊恩安達臣表示兩隊差距太大，輸4球是可以接受的戰果。

港隊正選大軍中有6位「亞運兵」，包括上演大港腳地標戰的林衍廷，謝家榮則把守最後一關。港隊開局施展前場緊迫，2分鐘陳俊樂禁區頂左腳一射高出。主隊站穩陣腳後一輪狂攻，迅速撕破港隊防線，12分鐘，阿斯蒙門前射入先開紀錄。3分鐘後，泰尼米禁區內地波交橫予門前的阿斯蒙完成最後一擊，伊朗領先至2比0。主隊繼續搶攻，泰尼米兩次攻門都被謝家榮救出，半場港隊落後兩球。

下半場有改善不乏攻勢 換邊後，港隊多次在中場攔截成功，有更多機會壓上進攻，但未能製造威脅埋門。62分鐘港隊突擊，陳俊樂交出直線，艾華半單刀闖入禁區，可惜猶豫之際被對手回防解圍。比賽後段港隊後防多次出現險象，80分鐘，阿斯蒙單刀勁射，被謝家榮救到中柱彈出。87分鐘，泰尼米單刀射成3比0，加上補時階段雷些恩罰球直射破網，最終港隊以0比4不敵伊朗，下周二回師香港大球場，迎戰土庫曼。同組另一場烏茲別克作客以3比1擊敗土庫曼。

莊恩安達臣賽後總結：「對手有唔少超強球員，我哋冇太多埋門機會，只能夠避免輸太多球，上半場好快失咗兩球，但之後我哋有起色，下半場我哋冇把握好進攻機會，4比0戰果係可以接受。」港隊今場排陣較以往保守，但賽後有伊朗記者指與其他到訪「只為攞分」的東亞球隊不同，對此安帥回應：「我嚟咗香港兩年，令港隊踢法變得更進取，喺亞洲盃外圍賽同亞運都做到啲成績，但伊朗同港隊嘅實力差距實在太大，要想擊敗伊朗好困難。」

莊恩安達臣