on.cc東網直播 將軍澳狹路相逢 理文再鍊傑志

理文中堅 杜度

「賽馬會菁英盃」今日上演B組焦點戰，由理文硬撼傑志。今場為兩支港超勁旅今季第3度碰頭，面對走勢回勇的傑志，「黃黑軍團」在熟悉的將軍澳運動場出擊，表現能否有所提升，值得球迷關注。（on.cc東網周六下午3時按次收費直播）

理文上周日於「高級組銀牌」4強遭傑志淘汰，是役再與死敵相遇，「黃黑軍團」當然希望好好把握復仇機會。主教練曾昭達表示已與球隊總結上場表現，並希望在「賽馬會菁英盃」打開勝利之門：「無論係咩賽事，我哋都會以贏波做目標，上場球隊發揮唔好係事實，希望今場表現會有所調整。」惟理文陣容不整，余煒廉、黃威、胡晉銘、張憙延及安尼亞要出戰國際賽，列斯奧亦有傷在身，今場缺陣。

許可臻：想辦法應付藍鳥「孖寶」 對手陣中有不少中場好手，近年頻頻在「賽馬會菁英盃」獲重用的U22防守中場許可臻，強調會先做好防務：「好似米基爾或基爾頓嘅推進能力都好強，身為防中，我都要諗辦法阻止佢哋突破，以免令後防暴露空位。」

傑志在上仗「高級組銀牌」一球氣走死敵理文，成功躋身決賽，暫代主教練金東進（Kim）直言能夠刺激球隊士氣，提升今仗再鬥「黃黑軍團」的信心：「理文實力好強，我哋聯賽試過大敗畀佢哋，上場贏波絕對係及時雨，能令我哋有更強信心，應付今場比賽。」同樣地「藍鳥」亦有羅梓駿、陳俊樂及陳晉一等5人，在國際賽期代表港隊出戰世盃外，今仗未能候命，但Kim相信影響不大，更希望年輕球員可以把握機會成長。

袁振謙期待同保利臣交手 小將袁振謙（Jason）第二季征戰港超，他坦言過去兩場自身表現一般，除了傳球及防守，對抗性亦要有所加強。今日或於職業生涯首次與理文交手，Jason表示十分期待：「對方保利臣同我踢同一位置，又喺荷甲打滾咁多年，都想親身喺場上體驗下高水平聯賽球員嘅能力，好好學習。」

理文中場 保利臣 傑志守將 羅拔圖 傑志箭頭 恩查