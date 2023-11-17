時隔41年F1賽車賭城飛馳

時隔41年，世界一級方程式（F1）將於本周首次重回拉斯維加斯上演「午夜飛車」，多支車隊已抵達賭城並為賽事宣傳，適逢今站是F1第1,100個分站，令車手爭逐踏上這個里程碑更添意義。

沙恩斯跌爛獎盃超尷尬 拉斯維加斯賽站是今季F1的最大焦點之一，賽會舉辦盛大的派對，為這項自1982年後首辦的分站揭開序幕，法拉利車手沙恩斯更提早「迎戰」，夥拍美國高球名將湯瑪士出戰一項高球邀請賽以作熱身，並成功捧盃；不過，在頒獎禮期間他正期待開香檳慶祝時不慎跌破獎盃，場面尷尬。

至於平治雙雄咸美頓及羅素則出席另一個宣傳活動，7屆世界總冠軍的咸美頓坦言希望藉此令更多人了解F1：「多年來，當我來到這裏，我總是必須教育大家這項運動的意義；我知道他們有很多體育迷在這裏，只是無法理解為何他們不被這項運動所吸引……看到過去幾年的轉變真是令人驚奇。」

值得一提，今站是F1史上第1,100站比賽，令車手爭標多一重意義，而咸美頓過去分別在巴林（2014年）及上海（2019年）奪得F1第900站及第1,000站的分站冠軍，成為目前唯一跨過兩個F1重要里程碑的車手，「咸爺」能否力阻處於強勢的韋斯塔本則令人期待。