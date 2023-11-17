1:0挫公民中西區升第3

甲組聯賽周日（12日）舉行6場第6周賽事，力爭重返勝軌的中西區，假跑馬地遊樂場，面對由盧均宜執教的公民。結果中西區在全場控制戰局下，僅憑安達上半場尾段的入球，以1比0小勝對手。

衞冕冠軍中西區，今季開局發揮一般，聯賽5戰錄2勝3和，當中3場和波都是在領先下遭逼和，中後場演出欠穩定，出現犯錯的頻率偏高均屬關鍵。是役面對中游分子公民，中西區球員展示出極大爭勝決心之同時，陣上亦顯得十分謹慎。

安達射入全場唯一入球 上半場25分鐘，許宏鋒左路突破後傳中，禁區頂接應的劉浩霖一射未能命中目標。及後大衞巴拉施射，因角度欠奉而被公民門將王子聰沒收。戰至完上半場前一刻，中西區終由安達接應許宏鋒開出之角球頂入，領先1比0。

易邊後，公民積極壓前試圖收服失地，惟中西區今場防守並未如前幾仗般鬆散，加上前和富大埔門將李瀚灝復任正選，整體防守演出穩定。此外，中西區下半場本不乏擴大比數的機會，奈何連番射門均逃不過公民門神王子聰之十指關，最終只能維持1比0的勝果到尾。全取3分的中西區，得以升上積分榜第3位，繼續力逼前領的沙田和九龍城。