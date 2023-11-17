足球成人生奮鬥目標
劉君正除了是一名職業足球員，另一身份則為學生，目前正在香港大學修讀測量學，他承認起初兩者的確難以同時兼顧，幸好之後慢慢找到平衡，但Jeffrey透露今年暑假曾因實習關係，缺陣北區季前集訓：「今個暑假撞實習，季前有一個月時間唔喺球隊，但自己返工嗰陣都有做運動，同跟港隊操練，整體影響唔太大。」轉眼間已經Final Year的Jeffrey，希望下年可以全心全意投入足球：「我會想畀自己一兩年時間，睇吓自己能力去到邊，如果滿意嘅話我會繼續踢，但際遇唔好嘅話，可能都會出去做嘢。」
「感激親人及女友撐場」
劉君正5歲時因哥哥開始接觸足球，他直言足球對自己十分重要：「足球畀到一個自己持續進步嘅心態同目標，DSE嗰陣試過短暫離開足球，覺得人生好似欠缺一個奮鬥嘅舞台，之前試過玩網球、乒乓波其他運動，但最鍾意都係足球。」同時Jeffrey又不忘感謝一直在其背後，默默支持自己的家人、女友：「細個爹哋成日化身司機車我去踢波，上到大學我話想邊踢波邊讀書，佢哋都冇反對。依家爹哋、媽咪、女朋友，甚至阿爺，基本上場場比賽都會嚟睇，如果冇佢哋咁撐我，一定唔可以踢到咁耐職業。」
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