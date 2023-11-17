劉君正除了是一名職業足球員，另一身份則為學生，目前正在香港大學修讀測量學，他承認起初兩者的確難以同時兼顧，幸好之後慢慢找到平衡，但Jeffrey透露今年暑假曾因實習關係，缺陣北區季前集訓：「今個暑假撞實習，季前有一個月時間唔喺球隊，但自己返工嗰陣都有做運動，同跟港隊操練，整體影響唔太大。」轉眼間已經Final Year的Jeffrey，希望下年可以全心全意投入足球：「我會想畀自己一兩年時間，睇吓自己能力去到邊，如果滿意嘅話我會繼續踢，但際遇唔好嘅話，可能都會出去做嘢。」