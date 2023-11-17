轉戰均業北區展現另一面 劉君正跳出舒適圈尋找新挑戰！

劉君正Jeffrey

「喺晉峰踢頭一、兩年進步都幾大，但去到第3年突然停頓咗，自己都掙扎同諗咗好耐，今年想揾啲新挑戰同突破。」劉君正（Jeffrey）過去3季在舊球會晉峰，獲得一定上陣時間，但這名年僅21歲的中場卻不甘安於現狀，今次轉投新升班球隊均業北區，盼向外界展現自己的另一面。

曾在太陽飛馬青年軍、車路士足球學校（香港）學法的劉君正，2020/21球季隨舊球會晉峰首征超聯，當時僅得18歲的他已備受重用，之後更逐漸站穩正選，過去3季已在各項賽事上陣50場；然而為了踏出舒適圈，Jeffrey今季最終決定加盟均業北區：「都有其他超聯球隊搵我，但自己計過北區上陣機會較多，佢同晉峰踢法又相似，以控傳為主。另外，呢度班華人球員幾好，覺得都有啲競爭力。」Jeffrey續指北區球員年齡層差距不大，加上部分屬於晉峰舊隊友，韋健豪則是自己的「喇沙師兄」，磨合方面不成問題。

轉踢防中充滿信心 司職中場的Jeffrey，護球及傳球能力不俗，以往經常出現在「8號位」，不過來到北區後，主要被安排出任防守中場，對此他感到相當期待：「第一次正式踢防中應該係『魚尾獅盃』，又唔會太擔心嘅，反而成個聯賽其實唔多外援踢防中，所以我覺得呢個位有得爭，值得落多啲功夫深造，或者對我生涯有幫助。」Jeffrey又提到自己會視曼城中場洛迪卡斯簡迪，以及「大哥」黃洋為學習對象：「本地嘅話一定係黃洋，佢防守好拚搏，護波能力強，冇咩人搶到佢嘅波。外國嘅話依家會參考洛迪卡斯簡迪嘅踢法，防守路數好好之餘，又入到吓波。」

盼改善身體對抗能力 踏入第4季征戰超聯，Jeffrey希望自己可以爭取進步，並向外界證明自己實力：「身體對抗未夠好，以往高空波好少爭得贏，防守亦唔夠硬淨，絕對需要改善。想令球迷睇到，華人打防中都可以好穩陣，或者可以畀到安全感，繼而吸引港隊主教練目光，起碼畀佢知道原來中場都有呢個人選。」至於對球隊的目標，他期望北區能夠站穩中游，並在面對強隊時踢出驚喜：「北區難聽啲講就係一班二線球員，大家都想踢爭氣波，去試吓贏傑志、理文一場。」圖、文：李浚湣