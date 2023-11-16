日本大師賽鄧謝配首圈畢業

月初打破4年冠軍荒的香港羽毛球混雙組合鄧俊文／謝影雪，昨日出戰日本熊本舉行的日本大師賽，首圈面對世界第一組合中國的鄭思維／黃雅瓊，港將在領先1局下反負對手，輸局數1比2未能躋身16強。

「鄧謝配」月初在德國公開賽贏得4年來首個冠軍，兩人今站首圈即要挑戰「世一」組合鄭思維／黃雅瓊。雙方此前9次交手，港將錄1勝8負，包括東京奧運4強以0比2告負。今場「鄧謝配」力求打破宿命，首局刁時下以23比21先拔頭籌，惜未能延續氣勢，連負兩局18比21及16比21，無緣闖關，下周轉戰深圳賽，繼續爭取奧運積分。另一香港混雙組合李晉熙／吳芷柔，首圈則直落兩局21比13及21比18擊敗中華台北組合盧震／鄭育沛，打入16強。

反勝駱建佑 桃田「返晒嚟」 男單方面，世界排名20的香港球手伍家朗以14比21及19比21不敵丹麥世界排名28球手Rasmus Gemke，遭逢「一輪遊」。至於賽事另一焦點球手、東道主的桃田賢斗，繼日前結束個人錦標荒後，昨日火併新加坡好手駱建佑，兩人經過近個半小時爭逐後，桃田以18比21、26比24及21比19反勝對手，躋身16強，甚有「王者歸來」之勢。■余樂詩報道