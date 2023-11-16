年終賽不敵仙拿 祖高域19連勝斷纜

日前鎖定網球年終1哥的祖高域（圖），昨日出戰意大利都靈舉行的ATP年終賽第二場分組賽，意外以盤數1比2（5比7、7比6及6比7）不敵東道主球手仙拿，19連勝走勢告終，同時間希臘名將西西帕斯則於社交平台宣布因傷退出賽事。

祖高域和仙拿賽前曾交手3次，包括今年溫網4強，全數由祖高域勝出。不過年僅22歲、現時世界排名第4的仙拿在主場出戰格外勇猛，首盤把握一次破發機會，以7比5先拔頭籌。次盤依舊僵持不下，兩位球手皆力保自己的發球局，關鍵時刻祖高域在「Tiebreak」發揮1哥本色，贏細分7比5追平盤數。至決勝盤雙方各打破對方一個發球局，再次纏鬥至「Tiebreak」，今次仙拿未有再讓勝利溜走，細分贏7比2，以盤數2比1首次擊敗祖高域，兼且終止對方19連勝。

西西帕斯因傷退賽 祖高域賽後盛讚仙拿表現出色：「當比賽去到關鍵時刻，我明顯不夠果斷，令仙拿有機會控制局勢，因此他配得上勝利。」他續稱：「比賽有贏有輸，我每場比賽皆全力以赴，只可惜這天無法取勝。」至於在第二場分組賽因傷中途退賽的西西帕斯，則於社交平台透露因背傷關係，無奈退出今屆賽事。