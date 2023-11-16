11月16日(四)
體育
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
11月16日 (四)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
港會挫10人大埔
（林卓臻攝）
昨晚於九龍灣公園上演的「賽馬會菁英盃」A組賽事，大埔卡朗32分鐘與費利皮爾相撞，前者被球證兩黃一紅逐離場，港會把握人數優勢，2分鐘後即憑莊馬仕開紀錄，加上補時階段莊文歷「埋齋」，港會勝2比0，報卻首循環落敗之仇。圖為大埔馬卡雷拿（右）攻門，被邁亞撲出。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/體育/odn-20231116-1116_00286_044/港會挫10人大埔
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc