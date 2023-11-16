昨晚於九龍灣公園上演的「賽馬會菁英盃」A組賽事，大埔卡朗32分鐘與費利皮爾相撞，前者被球證兩黃一紅逐離場，港會把握人數優勢，2分鐘後即憑莊馬仕開紀錄，加上補時階段莊文歷「埋齋」，港會勝2比0，報卻首循環落敗之仇。圖為大埔馬卡雷拿（右）攻門，被邁亞撲出。