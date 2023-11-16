體育

港會挫10人大埔

（林卓臻攝） （林卓臻攝）
（林卓臻攝）
昨晚於九龍灣公園上演的「賽馬會菁英盃」A組賽事，大埔卡朗32分鐘與費利皮爾相撞，前者被球證兩黃一紅逐離場，港會把握人數優勢，2分鐘後即憑莊馬仕開紀錄，加上補時階段莊文歷「埋齋」，港會勝2比0，報卻首循環落敗之仇。圖為大埔馬卡雷拿（右）攻門，被邁亞撲出。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc