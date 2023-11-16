兩中鋒5犯離場香港東方激贏南華

昨晚於灣仔修頓場館上演的甲一「紅藍大戰」，吸引大批球迷入場，香港東方與南華合演精彩大戰，「藍軍」憑着4人得分上雙，以86比80力挫「紅軍」，取得5連勝。

香港東方主力基拔今場繼續因傷缺陣，另一主將麥洛連則傷愈復出。兩隊開段已進入「戰鬥模式」，南華曾湛元轟入三分球先拔頭籌，徐遠成轟5分助東方追平9比9，惟「紅軍」朱亮今場回勇，首節交出11分，南華領先24比19。次節東方反擊，蘇利文連得4分，加上麥洛連搶下8分，一口氣反超前7分。南華由葉耀邦罰球追回3分，但東方再有張延隆裏外開弓，惟卜聿揚此節累積4犯，一度退下火線，南華仍領先44比42完此節。

朱亮35分全場最高 第3節東方朱梓鎔「大爆發」，個人連得11分，加上梁嘉顯「3分彈」，徐遠征亦壓哨補籃成功，東方打出21比17，反超前63比61。第4節進入戲肉，東方中鋒卜聿揚5犯離場，南華朱亮強攻籃底連得5分，雙方分差維持在3分以內，比賽剩餘2分24秒，麥洛連累積5犯離場，此節朱亮狂轟14分，助南華尾段追成80平手，但東方成功抵住壓力，梁嘉顯兩罰全中，蘇利文最後7秒中距離得手。暫停回來後南華傳失界外球，將球權交給對手，徐遠征博得罰球下，東方終以86比80獲勝。

東方4人得分上雙，麥洛連攻下17分，徐遠征獲16分及17個籃板，梁嘉顯及朱梓鎔各自貢獻14分；南華方面朱亮雖以35分冠絕全場，始終未能為球隊平反敗局。■圖／文：余樂詩、鄧文滔