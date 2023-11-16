安永佳期待再同泰尼米鬥法

讚對手係世界Top 10前鋒

繼上屆後港隊再與伊朗在世盃外碰頭，當時港隊於巴林中立場以1比3不敵對手，該戰首次為大港腳披甲的安永佳，比賽後段頂入處子球。對於兩年後再遇伊朗，Matt表示：「可以同咁強嘅對手交手係好難得，過去兩年自己踢咗更多比賽，亦成長咗唔少，好期待再次挑戰佢哋。」Matt特別提到想再與效力波圖的泰尼米同場較量：「泰尼米喺葡超同歐聯都有出色入球數字，係現今世界球壇頭10名最頂尖嘅前鋒，我一直有留意佢嘅表現，可以同佢同場獻技，係一大榮幸。」