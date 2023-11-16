安永佳期待再同泰尼米鬥法
港隊今晚作客伊朗，有份隨港隊遠征當地的安永佳（Matt），2021年就曾攻破這支亞洲勁旅大門。Matt表示再有機會挑戰強敵感期待，同時希望與對手王牌前鋒泰尼米過招。
讚對手係世界Top 10前鋒
繼上屆後港隊再與伊朗在世盃外碰頭，當時港隊於巴林中立場以1比3不敵對手，該戰首次為大港腳披甲的安永佳，比賽後段頂入處子球。對於兩年後再遇伊朗，Matt表示：「可以同咁強嘅對手交手係好難得，過去兩年自己踢咗更多比賽，亦成長咗唔少，好期待再次挑戰佢哋。」Matt特別提到想再與效力波圖的泰尼米同場較量：「泰尼米喺葡超同歐聯都有出色入球數字，係現今世界球壇頭10名最頂尖嘅前鋒，我一直有留意佢嘅表現，可以同佢同場獻技，係一大榮幸。」
在艾華頓及孫銘謙等球員缺陣下，安永佳今場要負起更大入球責任，預料他將有機會夥拍另一前鋒米高，Matt承認仍需時間與這位新隊友建立默契：「我哋需要時間去了解彼此嘅踢法，但相信透過更多訓練同比賽，我哋可以成為好好嘅鋒線組合。」
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