世盃外首戰作客德黑蘭 港隊展拚勁挑戰伊朗

伊朗王牌 泰尼米

「2026世界盃暨2027亞洲盃聯合外圍賽第二圈」今日展開競逐，其中身處E組的港隊，作客德黑蘭阿薩迪體育場挑戰亞洲勁旅伊朗。面對小組世界排名最高的伊朗，港隊今場雖有艾華頓等主力因傷缺陣，但仍有不少亞運功臣助陣，縱使兩軍實力差距明顯，但相信港隊球員依然會踢出拚勁，力爭佳績。（周四晚上10時30分開賽）

於世盃外第二圈被編入E組的港隊，繼上屆之後再與伊朗在小組碰頭，今次港隊陣中不乏與伊朗有過交手經驗的球員在陣，包括門將葉鴻輝、陳晉一、黃威，以及在大港腳地標戰攻破伊朗大門的安永佳。此外，早前於亞運男足8強對伊朗射入致勝一球的潘沛軒亦在陣中，惟主帥莊恩安達臣強調今日挑戰會比亞運時更大：「亞運期間伊朗主要派出U23球員，依家我哋係對住實力更強嘅一隊，當然會更加難踢。」

莊恩安達臣：全力以赴 經歷超過16小時的長途旅程後，港隊已抵達伊朗當地，莊恩安達臣透露球隊抵埗後，首課僅進行簡單操練。安帥形容今仗對港隊非常困難：「伊朗係亞洲其中一支最強球隊，加上佢哋主場優勢非常明顯，睇世界排名都知兩隊實力差距好大，作客嚟到呢度係好困難，但我哋點都會全力以赴。」港隊今次有多位主力倦勤，包括艾華頓及艾里奧等，惟安帥表示已做好針對性戰術部署。

主隊泰尼米阿斯蒙危險人物 伊朗在國際足協世界排名達到第21位，位列亞洲第2，實力之強毋庸置疑。陣中不少主力於歐洲主流聯賽效力，今個國際賽期亦徵召了幾位香港球迷較熟悉的球員，包括葡超波圖前鋒泰尼米、效力英超賓福特的沙文高度斯，以及羅馬的阿斯蒙。後者在本月初對萊切的意甲，更射入一球助球隊反勝對手，相信會為港隊後防帶來極大威脅。

港隊前鋒 米高 港隊左閘 陳晉一