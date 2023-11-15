體育

冠忠南區羅拔奧度提前分手

港超聯球隊冠忠南區昨日宣布，與今夏加盟的前鋒羅拔奧度達成協議，這位尼日利亞球員提早解約離隊。
羅拔奧度在香港先後效力過愉園及晉峰，今季加盟冠忠南區。季初因傷未能披甲，復出後僅上陣兩次，並在「高級組銀牌」對東方的8強中，取得1個入球。南區向他為球隊作出的貢獻致謝，並祝願球員未來有更好的發展。
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