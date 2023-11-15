陳鎡樵背泳接力一樣掂

正爭逐首屆全國學生（青年）運動會的香港隊繼續傳來喜訊，陳鎡樵率泳隊穿金戴銅，而鄭肇致夥拍張毅愷則獲網球男雙銅牌。

今日將會閉幕的全國學青會進入倒數，但香港運動員繼續取得理想佳績，其中在游泳項目大學甲組，陳鎡樵在男子200米背泳決賽，以2分06秒45奪得金牌，並夥拍羅子軒、何仲綸及卓銘浩在4×100米於混合泳接力決賽，以3分49秒32獲得銅牌。此外，岑家樂在男子1,500米自由泳決賽，游出16分36秒31取得銅牌。

網球添銅牌長跑刷港績 網球方面，鄭肇致與張毅愷在男子雙打項目，先以直落兩盤淘汰5號種子的大同隊代表潘澤誠及溥熙然，繼而力挫2號種子武漢組合陳燁及陳顯峰，躋身4強，惟準決賽面對8號種子南京的胡佳及梁亮，激戰兩盤後以6比7（5比7）、3比6落敗，雖未能躋身決賽，但為港奪得一面銅牌。

至於田徑場上，大學甲組男子10,000米項目，謝俊賢跑出30分26秒51打破香港紀錄（舊紀錄30分53秒6），以第7名完成賽事，成績值得一讚。