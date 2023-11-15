滿貫贏後勁83:70擊敗漢友

香港甲一籃球聯賽昨晚頭場上演緊張刺激的對戰，「綠軍」滿貫憑蔡再懃攻入全場最高25分，加上蓋帝斯錄得15分及14個籃板協助下，以83比70擊敗有艾華士取得22分的漢友，聯賽5戰全勝。

賽前4戰全勝的滿貫有主力李琪輪休，但首節憑狀態火熱的蔡再懃連取13分，一度以18比14取得領先。滿貫另一主力蓋帝斯初段手感一般，8投僅2中，加上漢友的艾華士首節已攻入8分，令漢友僅落後16比21完第1節。

後備登場的歐陽維江第2節快攻得手後，再妙傳予惠龍兒籃底建功，拉開至30比22，不過漢友隨即由鍾俊昇回敬1球「and 1」，艾華士其後再添5分，追至30平手，但半場攻入18分的蔡再懃挺身而出取分，再助攻蕭瑋耀射入3分，滿貫半場領先40比36。

永倫20分輕取南青 在歐陽維江連取4分，以及葉俊傑拋投得手後，「綠軍」開始拉開分差，吳松峻於外線「發炮」，蔡再懃切入後助攻蓋帝斯得分，打出一段23比7的攻勢，滿貫領先69比46。漢友第4節嘗試力追，一度把分差收窄至11分，但隨着張偉康讀秒階段射入中距離後，滿貫12名球員皆有得分之下，最終以83比70勝出，聯賽5場全勝。

尾場永倫與南青交鋒，實力秤先的永倫雖然有泰那缺陣，但仍憑外援柏斯攻入17分，最終以87比67擊敗南青，保持全勝。■余樂詩、鄧文滔報道