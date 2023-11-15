on.cc東網直播：調整心態傾力一戰 南華鬥香港東方勢創驚喜

香港東方 徐遠征

甲一男籃聯賽今晚上演焦點重頭戲「紅藍大戰」，香港東方和南華今季第3度交手，今場亦是梁兆華回歸南華後首次重遇老對手，能否帶領「紅軍」打出驚喜，成為焦點。（on.cc東網周三晚7時按次收費直播）

回顧之前賽事，南華在本月初以76比92不敵永倫後，上場打出鬥志以82比56大勝崇德飛鷹，現時累積4勝1負。為香港金牛完成NBL賽季後回歸南華的梁兆華，認為對永倫一仗在防守溝通上出現錯誤，但最大問題不在於此：「我認為大家的心態要更加認真對待每一場。」南華主力之一朱亮近期狀態低迷，上場未有得分進帳，梁兆華表示不擔心：「每一個球員都一定有起伏，我相信他能夠調整到。」

今季兩度交手各勝一仗 香港東方上場在兩大主力麥洛連和基拔雙雙缺陣下，以78比42大勝晉裕，取得4連勝。這場東方華將展現強硬防守，令晉裕全場錄得多達27次失誤，第2節對手更只得4分，最終「藍軍」以36分大勝。近兩戰東方都將對手得分壓至50分以下，今場更迎來中鋒麥洛連復出，相信南華內線肯定面對更大壓力。往績方面，今季南華和香港東方兩度於銀牌賽交手，南華首先以75比73取勝，另一場則以59比80告負。

梁兆華認為，東方在主帥巴拿莫域領軍下，攻防系統已逐漸成形，已有心理準備迎來硬仗：「見到Mensur（巴拿莫域）系統在東方慢慢成形，他們都是以防守行先。以前他執教南華時，我們一守不到就會被換走，因此我們都很集中防守。所以我會回想以前他怎樣部署這一場比賽，因為其實大家風格都好相似，不過東方的執行力較好，我們會盡努力去打。」為爭取常規賽更佳排名，今場屬關鍵之戰，兩軍將傾盡全力爭勝，球迷萬勿錯過。

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