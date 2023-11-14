港隊出發伊朗前最後一操 安達臣：盼延續亞運好表現

備戰「2026世界盃暨2027亞洲盃聯合外圍賽第二圈賽事」的港隊，周一（13日）於將軍澳足球訓練中心，進行啟程前往伊朗前的最後一課操練。港隊今次有進攻好手艾華頓等主力落選，主教練莊恩安達臣解釋是希望讓一班傷兵休養，留力應付主場對土庫曼的賽事。■圖、文：林卓臻

足總周日（12日）公布出戰世盃外23人決選名單，首課操練僅21人落球場操練，黃威僅在健身室獨自訓練，至於米高將直接與港隊在伊朗會合。港隊是日進行緩步跑及傳接球等熱身操練後，進行分隊對抗，操練進行約1個半小時。

「會盡力爭取成績」 安帥在收操後，解釋到今次選人決定，表示現時23人決選名單，主要是為應付作客伊朗，並分享到對今場大戰的期望：「今次有球員因家庭原因退隊，亦有球員有傷在身需要休息，嚟緊呢場波非常困難，伊朗係亞洲其中一支最強球隊，我認為呢組中冇乜球隊有能力喺伊朗身上搶到分，但我哋會力爭好成績。」港隊早前曾在亞運擊敗伊朗，安帥希望可以延續該場表現：「對住伊朗我哋知道唔會攞到太多控球權，就好似之前喺杭州咁，但我哋會努力去逼搶，嘗試壓縮空間。」

林衍廷首次做大港腳 效力標準流浪的林衍廷（Fat gor）首次入選大港腳決選名單，他認為今次正是憑自己在亞運的表現，成功打動安帥：「今次狀態更好，加上我哋喺亞運打入4強，喺亞運隊中我喺適齡球員中，年紀算係較大，嚟到大港腳，感覺係好唔同。」流浪早前於「高級組銀牌」遭東方淘汰後，Fat gor的表現一度遭總監李輝立批評，對此他表示不會在意：「希望專注喺球場上嘅表現，無論係Philip（李輝立）、流浪教練團或邊個批評我都好，只會代表佢哋係有留意到我，所以唔會介意，盡力做好本分，對得住自己就可以。」Fat gor在6月國際賽期曾出現在初選名單，雖然當時未能打入決選，但他透露安帥有叮囑他要繼續努力，包括希望他減輕體重，首次出戰大港腳賽事，他表示：「如果有機會落場，就希望做到最好。」

安達臣 林衍廷（左）首次入選大港腳。