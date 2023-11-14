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奧拿斯與傑志解約離隊
港超聯球隊傑志昨日透過Facebook專頁，宣布與奧拿斯達成共識，已同意提早解約離隊。曾代表尼日利亞出戰世盃決賽周的奧拿斯，今年7月加盟傑志，惟表現未達期望，各項賽事僅為「藍鳥」上陣5次。奧拿斯最後一次為傑志披甲，是上月頭對獅城水手的「亞冠盃」分組賽，傑志該仗以1比2落敗。
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