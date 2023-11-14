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香港馬術隊全國學青賽摘金
馬術隊為香港贏得金牌。（中國香港馬術總會圖片）
出戰廣西首屆全國學生（青年）運動會的中國香港馬術隊，昨日傳來喜訊，在場地障礙賽團體賽乙組賽事中，與13隊來自全國各地的隊伍較量，最終以兩輪總零罰分的佳績，奪得金牌，為香港馬術運動寫下里程碑。
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