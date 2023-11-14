世盃有突破!女重港隊激贏「世二」法國

由江旻憓、佘繕妡、陳渭泠及連翊希組成的香港女子重劍隊，於意大利時間周日出戰世界盃萊尼亞諾分站團體賽，港隊在8強面對世界排名第二的法國，眾將發揮超水準而「守尾門」的江旻憓更贏對手7比5，令港隊以39比36險勝法國，躋身4強，即使其後未能再進一步染指獎牌，但取得殿軍對她們爭取奧運排名分數已相當有利。

江旻憓守尾門力挽狂瀾 世界排名第7的港隊於16強以45比40擊敗瑞士，8強面對實力強橫的法國，港隊在前6節完成後仍以一分落後，陳渭泠在第7節多番刺中Aliyz Luty成為比賽轉捩點，本節陳渭泠助港隊以29比27反超前，其後佘繕妡頂住壓力在Coraline Vitalis身上取得3分，港隊保持32比31的領先優勢。最後出場的江旻憓再以7比5力挫Auriane Mallo-Breton，總成績39比36助港隊打入4強，也為自己一吐一日前在個人賽早早出局的烏氣。

其後港隊在4強繼續與烏克蘭火併，雙方打成多度平手，可惜尾段港隊稍有不慎令對手佔得上風，港隊終以40比45憾負。而季軍戰中，港隊亦以34比45向波蘭稱臣，最終獲得第4名。期望下一站於12月初轉戰加拿大溫哥華站能再接再勵，繼續爭取佳績。