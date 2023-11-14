港台電視32 x on.cc東網 直播：漢友滿貫搶分大作戰

馬嘉聰 漢友

甲一男籃今晚頭場，由開季全勝的滿貫大戰漢友。滿貫今季人腳鼎盛，無論進攻或防守都有上佳表現，近4場勝仗更場均淨贏對手38.3分，對現時1勝3負的漢友勢必火力全開，力爭5連勝。（港台電視32及on.cc東網周二晚上7時直播）

滿貫上周迎來升班球隊晉裕，首節僅領先對手28比23，不過在第2節回復水準，籃底佔盡優勢，打出34比15大幅領先。滿貫美籍中鋒蓋帝斯半場前已提早「收工」，該戰僅上陣16分鐘，已有20分、11籃板進帳。惠龍兒和張彬賢大部分時間代替蓋帝斯鎮守內線，兩人各取17及14分。

至於漢友開季錄得1勝3負，3場敗仗均來自「Big 4」球隊（南華、香港東方和永倫）。今場漢友居港外援艾華士將首次與滿貫「巨無霸」蓋帝斯正面交鋒，此子上場對永倫面對強援柏斯防守下，仍有33分、17籃板進帳，另外漢友對香港東方和永倫平均輸12分，差距不算太大，實力不容忽視。

吳松峻︰要每場都有進步 滿貫近3戰未受考驗，全部得分破百取勝，上場更加全員有分落袋，攻擊點甚多。近期「綠軍」派出不同組合上陣加強磨合，球員之間默契有望愈來愈好，將為其他球隊帶來更大挑戰。對於下場對手，後衞吳松峻表示：「漢友是一隊機動性、執行力和團隊性比較強的球隊，我們會集中做好本分，不作任何比較，希望每場都拚命做足『鳥哥』（徐仲毅教練）的部署和要求，相信團隊，讓教練團在比賽更集中在調度上面，和對手鬥智。」

這位新兵亦期待與滿貫一起繼續進步：「每一場進步比勝負來得重要，有這種心態，到季後賽或附加賽我相信大家會在困難中彰顯到球隊韌性。」

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