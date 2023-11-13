歐陽若曦稱霸澳門GT盃
香港車手歐陽若曦（Darryl）繼前年揚威澳門GT盃後，昨日再度於東望洋跑道稱霸。以排頭位出賽的Darryl，壓倒性從頭帶到尾首名衝線，締造個人澳門東望洋賽道第5冠。
歐陽若曦在去年澳門GT世盃因捲入意外而未能完賽，今年捲土重來，參戰第70屆澳門格蘭披治大賽車大灣區GT盃（GT3）賽事。駕駛55號戰車的Darryl，比賽首圈曾受到中國車手凌康挑戰，但他於內線以嚴密的防守成功保持着領先優勢。不過賽事期間有其他車手發生意外，比賽由安全車帶領，8圈賽事安全車帶到剩餘4圈，Darryl於復賽後與凌康爭持激烈，再一次於葡京彎上守住優勢，不讓對方過頭，並逐漸將優勢擴大。
個人第5個GT賽冠軍
最後歐陽若曦無驚無險將車帶返終點，時間快第2名的凌康0.91秒，至於張嗛尚落後11秒得季軍。Darryl取得個人第5個澳門GT賽冠軍，亦成功協助香港Craft-Bamboo Racing賽車隊，取得澳門GT賽3連勝。
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