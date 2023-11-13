歐陽若曦稱霸澳門GT盃

歐陽若曦在去年澳門GT世盃因捲入意外而未能完賽，今年捲土重來，參戰第70屆澳門格蘭披治大賽車大灣區GT盃（GT3）賽事。駕駛55號戰車的Darryl，比賽首圈曾受到中國車手凌康挑戰，但他於內線以嚴密的防守成功保持着領先優勢。不過賽事期間有其他車手發生意外，比賽由安全車帶領，8圈賽事安全車帶到剩餘4圈，Darryl於復賽後與凌康爭持激烈，再一次於葡京彎上守住優勢，不讓對方過頭，並逐漸將優勢擴大。