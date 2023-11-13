惜負1哥張家朗土耳其站獲亞

香港「劍神」張家朗上周六出戰男子花劍世界盃土耳其伊斯坦布爾站，打入決賽與世界1哥美國的陳海翔爭冠。最終張家朗以12比15憾負而回，但仍收穫亞軍，新賽季有個好開始。

領軍打團體賽8強止步 世界排名第7的張家朗於今站未受太大考驗，先後淘汰克羅地亞、波蘭及法國劍手，8強遇上埃及新星咸薩。即使後者世界排名第5，惟張家朗信心爆棚下贏15比8，一雪去年5月世界盃墨西哥站落敗前恥。「家朗」晉級4強再以15比8淘汰意大利的林巴迪，勇闖決賽。決賽「家朗」面對「世一」陳海翔，雙方旗鼓相當，9比9平手後張家朗被連刺3劍，即使他一度追至12比13，惟關鍵一劍裁判認為陳海翔先擊中張家朗，最終張家朗憾負12比15，獲得亞軍。

張家朗昨日率領香港花劍隊角逐團體賽，為明年巴黎奧運搶分。16強「家朗」聯同蔡俊彥及小將梁千雨出擊，以45比27淘汰匈牙利，8強面對世界排名第3的意大利，港隊雖一度領先15比8，但之後被對手反超前，苦戰下終以38比45告負，今站無緣獎牌。