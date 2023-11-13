世盃外港隊決選名單出爐

香港男子足球隊本月將出戰兩場「2026世界盃暨2027亞洲盃聯合外圍賽第二圈賽事」，分別與伊朗及土庫曼交手，足總昨晚公布決選名單，其中標準流浪的林衍廷首次入選，惟艾華頓及孫銘謙等主力齊齊缺陣。

艾華頓孫銘謙缺陣

香港隊是日公布23人名單，其中幫助港隊於亞運歷史性打入4強的標準流浪中場林衍廷，首次躋身決選。此外，余在言及張憙延亦重返決選大軍。惟港隊有多位球員因傷缺陣，包括兩位主力艾華頓及孫銘謙，都未有列入名單。港隊今日舉行首操，明日啟程前往伊朗，備戰周四作客德黑蘭阿薩迪體育場對伊朗的硬仗。■林卓臻報道