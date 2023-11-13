世盃外港隊決選名單出爐
香港男子足球隊本月將出戰兩場「2026世界盃暨2027亞洲盃聯合外圍賽第二圈賽事」，分別與伊朗及土庫曼交手，足總昨晚公布決選名單，其中標準流浪的林衍廷首次入選，惟艾華頓及孫銘謙等主力齊齊缺陣。
艾華頓孫銘謙缺陣
香港隊是日公布23人名單，其中幫助港隊於亞運歷史性打入4強的標準流浪中場林衍廷，首次躋身決選。此外，余在言及張憙延亦重返決選大軍。惟港隊有多位球員因傷缺陣，包括兩位主力艾華頓及孫銘謙，都未有列入名單。港隊今日舉行首操，明日啟程前往伊朗，備戰周四作客德黑蘭阿薩迪體育場對伊朗的硬仗。■林卓臻報道
港隊23人決選名單
門將：
梁興傑（標準流浪）、葉鴻輝（東方）、
謝家榮（大埔）
後衞：
李毅凱（標準流浪）、勞烈斯（大連人）、
陳晉一、周緣德、羅梓駿（傑志）、余煒廉（理文）、
茹子楠（梅州客家）、梁諾恆（浙江隊）
中場：
林衍廷（標準流浪）、余在言（東方）、
陳俊樂（傑志）、鞠盈智（冠忠南區）、
黃威、胡晉銘（理文）、陳肇鈞（大埔）
前鋒：
米高（恩高斯達特）、潘沛軒（傑志）、
艾華（冠忠南區）、張憙延（理文）、
安永佳（廣西平果哈嘹）
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