1桿決勝負！甘寶首度封王

香港高爾夫球公開賽昨日於粉嶺香港哥爾夫球會煞科，新西蘭球手甘寶與澳洲史密夫鬥足18洞，最終甘寶以1桿反勝，首捧冠軍，同時贏得36萬美元獎金。至於香港的張雄熙，以低8桿成績成為本地球手第一名。

甘寶昨日與領前球手史密夫及泰國的孔瓦邁爭持激烈。史密夫第6洞吞下「柏忌」，原本在第15洞升上1哥位置的孔瓦邁，第16洞不慎將球打入林木叢中，花了足足15分鐘才打出第2桿，引來同組對手抗議，並在此洞吞下「雙柏忌」，最終跌落第3名。

連打兩隻「小鳥」反壓史密夫 反觀甘寶愈戰愈勇，最後兩洞擊出「小鳥」，今輪打出66桿，以總成績261桿、僅1桿之差壓過史密夫封王。這組巔峰對決吸引大批球迷觀戰，完場後，甘寶的團隊向他潑啤酒慶祝（小圖）。香港球手方面，張雄熙昨日打出67桿，總成績低8桿獲第30名，成為港將之冠，許龍一昨日回勇打出低標5桿，總成績排第53名。

首次在港封王的甘寶稱：「起初我的表現不算好，但我知史密夫不會手軟，最後以『小鳥』結束比賽，真的很美妙。疫情期間我做過髖關節手術，4個月前考慮過退役，很開心能重拾狀態。」■圖、文：余樂詩