祖連奴復出入波險勝理文 傑志過關決賽撼東方

昨日旺角大球場上演第二場「高級組銀牌」4強激戰，衞冕的傑志硬撼理文爭決賽席位。結果「藍鳥」憑傷愈復出的祖連奴上半場一箭定江山，以1比0險勝對手，連續兩屆殺入決賽，將與東方爭奪銀牌冠軍寶座，重演上屆翻版戲碼。■圖、文：鄧文滔

上周中剛出戰「亞冠盃」的傑志，是役派出羅素及艾里奧鎮守後防，因傷缺陣逾一個月的祖連奴重返正選，聯同恩查及明加索夫數胡；至於在本地賽事保持不敗的「黃黑軍團」，安尼亞、艾華頓及基華尼頓組成前線三叉戟，保利臣負責中場，張憙延先列後備。

兩雄相遇初段已「拳來拳往」，5分鐘，保利臣禁區頂橫傳，艾華頓攻門，省中傑志球員出底線。11分鐘後到傑志進攻，基爾頓後傳予祖連奴，後者起腳被理文門將陳嘉豪及時救出。上半場中段，球證指理文球員禁區內犯手球，直指12碼點，惟球證到場邊觀看VAR後，推翻判決。踢到41分鐘，傑志終先開紀錄，明加索夫左路快速推進後橫傳，祖連奴尾柱接應輕鬆射成1比0，助傑志取得領先完半場。

金東進：展現球隊DNA 理文換邊後急欲反撲，55分鐘，艾華頓主射罰球被保羅飛身救出。8分鐘後，安尼亞壓入禁區起腳，僅僅斜出。72分鐘保利臣直射罰球，同樣未能攻破保羅十指關。餘下時間理文大舉壓上，並調入張憙延加強攻力，傑志則嘗試利用反擊製造威脅，最終傑志力保勝果，小勝1比0晉級今屆決賽。

傑志踢完「亞冠盃」後，匆匆再戰仍能力挫理文晉級，暫代主教練金東進形容在大戰打出水準為「傑志DNA」，滿意球員表現，相信賽果能鼓動士氣：「我哋踢得比對手好，值得贏波，希望今場之後有個新開始，繼續前進。」至於理文主教練曾昭達賽後直言，球隊演出不太理想，同時間保連奴及徐宏傑等人有傷在身，影響球隊部署，惟盼他們能盡快復出。被問到是役落敗會否打擊士氣，「達Sir」稱：「踢波一定有贏有輸，而且傑志都好有實力，輸咗冇嘢好講。」