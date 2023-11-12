場地越野車香港站縮短賽道車迷有Say

「FIA世界場地越野車錦標賽香港站－年終賽」昨日起一連兩日在中環海濱活動空間舉行，當局公布賽道及首日賽程縮短，包括原定3場預賽減至2場，有車迷坦言失望。

主辦單位上周五晚突然發文，表示賽事因「無法預知的工程延誤」，賽道由1,225米縮短至約800米，為今年賽事最短的賽道，賽會昨日解釋香港首次舉辦這項大賽，難免遇上困難。大會其後公布縮減後的首日賽程，原定的3場預賽減至2場，之後進行準決賽及決賽。

基斯杜化臣膺全年總冠軍 雖然昨日持續下雨，但無損車迷興致，專程入場感受氣氛的梁先生表示對賽道縮短感失望：「賽會編排有進步空間，而且外國比賽未必有那麼多直路，滿以為（直路）能成為香港站的賣點，所以對缺少龍和道的大直路有少許失望。」

賽事在「縮水風波」下完成，瑞典車手基斯杜化臣雖在決賽敬陪末席，但已拿得足夠分數，提前贏得全年總冠軍，而另一瑞典車手奇雲漢臣，則在雨戰中發揮出色，成為香港站冠軍。■圖、文：鄧文滔