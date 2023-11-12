東方3球挫標準流浪闖決賽

昨日「高級組銀牌」上演首場4強，東方與標準流浪於旺角大球場交鋒。結果東方憑巴科爾、黃皓雋及高素巴耶夫各入一球，以3比0擊敗對手打入決賽。

流浪初段先獲機會，13分鐘，伊巴謙窄角度一射僅中網側。東方5分鐘後先開紀錄，巴科爾接應余在言直線，禁區內妙射得手。流浪急起直追，20分鐘盧均宜傳中，劉智樂一頂，被葉鴻輝飛身撲出。22分鐘，黃皓雋殺入禁區，面對出迎的梁興傑，冷靜笠射成2比0。27分鐘，巴科爾拉弓一射，被梁興傑托出底線，東方半場領先兩球。

黃皓雋：對邊隊都唔驚 換邊後，流浪派出姚浩明及盧兆崎上陣。49分鐘，姚浩明左路傳中，劉智樂頭槌僅僅頂斜，其後伊巴謙受傷離場，由基奧雲尼入替。75分鐘，基奧雲尼頭槌攻門，葉鴻輝落地擋出底線。2分鐘後東方策動反擊，馬希偉交橫，巴科爾一射被盧兆崎撲出。臨完場前高素巴耶夫遠射「埋齋」。最終東方淨勝3比0，繼上季後再闖銀牌決賽。

東方近期火力全開，除巴科爾連續6場入球之外，黃皓雋是役一記笠射破網同樣精彩，他不忘感謝巴科爾等隊友的幫助，並表示決賽無論面對傑志或理文都無所畏懼，全力以赴去爭取冠軍。■圖、文：林卓臻