近況平平的港會目前落後「粉紅兵團」1分，中場麥美倫形容是役屬「6分波」：「如果今日畀對手贏波，追上佢哋就更加困難，所以會把握主場之利，擸晒3分。」他指晉峰陣容年輕兼鬥志高昂，絕不能掉以輕心：「之前試過畀香港U23逼和，後生仔經驗雖然冇咁豐富，但佢哋有活力、有鬥志，今場唔易應付。」

何信賢：要改善快失波毛病

晉峰近兩仗先後大敗予傑志和標準流浪，合共吞掉「13蛋」，總教練何信賢直言不滿防守表現，尤其要改善早段失波的毛病。今場除一對中堅金相佑和曾仲楠仍在養傷外，其餘球員皆可候命，早前因病返南韓治理的主帥河赫俊亦已歸隊。「何Sir」表示港會實力不弱，加上坐擁主場之利，預計今仗充滿挑戰：「佢哋個主場窄同短，冇咩空位畀我哋做突破同打反擊，想入波有難度。」